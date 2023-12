¿Y El Machín? Edson Álvarez confirma su nuevo apodo en West Ham

“Todos me dicen Eddy, no sé, yo creo que piensan que es diminutivo de Edson”, compartió el mexicano tras la gran remontada del West Ham al Tottenham por 1-2 el pasado jueves en la Jornada 15 de la Premier League.

A Álvarez no le desagrada su nuevo apodo: “No me molesta, me gusta que me llamen así, todo el vestidor me llama de esa manera”, agregó.