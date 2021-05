Edinson Cavani renovó una temporada más con el Manchester United

"A lo largo de la temporada, he desarrollado un gran afecto por el club y todo lo que representa. Siento un profundo vínculo con mis compañeros de equipo y con todo el personal que trabaja entre bastidores. Ellos me motivan cada día y sé que, juntos, podemos conseguir cosas especiales", afirmó el delantero, en declaraciones a la web del club.

"Lo daré todo para darle a la afición felicidad y alegría con mis actuaciones en el campo. Todavía no he podido jugar ante el público de Old Trafford, no puedo esperar a que llegue ese momento", indicó.