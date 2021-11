Su retorno al equipo de Old Trafford con el que logró siete anotaciones en esta temporada fue uno de los temas que tocó el ex del Juventus y Real Madrid. “No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos y si todos pensamos así, creo que será posible. ¿Será difícil? Por supuesto, tenemos nuevos jugadores, nuevo sistema, pero eso no importa", afirmó.