El mítico dorsal del United lo porta Edinson Cavani… ¿Se lo puede ceder? Sí, sí se lo puede ceder por cortesía, más no por obligación. De acuerdo con la prensa británica, la opción está latente porque el delantero uruguayo no ha debutado en la Premier League esta temporada; en caso de que ya lo hubiera hecho, no habría posibilidad de realizar el cambio.