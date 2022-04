Cristiano Ronaldo es investigado por la policía por romper celular de fan

CR7 se disculpó horas más tarde por este incidente: "Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que enfrentamo. Siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad".