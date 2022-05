Cristiano Ronaldo envió un claro mensaje y dijo que “no está acabado”

En lo que bien parece un mensaje dirigido a sus críticos o, incluso, a Erik Ten Hag, nuevo entrenador del club inglés, el portugués dijo "I'm not finished" ("No estoy acabado”), dirigiéndose a las cámaras de televisión de Sky Sports mientras los jugadores se despedían de la afición en el que bien pudo ser su último partido de la temporada en Old Trafford.