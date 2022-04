Cristiano Ronaldo no jugó en empate del Manchester United por enfermedad

"Desafortunadamente, tenía algunos síntomas similares a los de la gripe, que mostró ayer. Obviamente, debería y habría jugado en el once inicial, pero no se sentía bien y no podía entrenar.Entonces el médico lo fue a ver a su casa esta mañana para revisarlo nuevamente pero no se sentía mejor y por eso, lamentablemente, por eso no ha podido jugar “, señaló el entrenador del equipo Ralf Raknarick al diario The Sun.