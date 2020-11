Con dardo a Zidane, James habló de su salida del Real Madrid

Por último, James habló sobre la opción que tuvo de fichar con el Manchester United hace algunos años, manifestando que aún no sabe las causas que le impidieron llegar al Old Trafford:

"Se dio algo con el United pero al final no sucedió por cosas que yo no sé. Creo que el fútbol te lleva siempre por donde va a ir bien. Si no se dio fue por algo. Porque no estaba listo o porque estaba para venir a este gran club".