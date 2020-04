Bam Bam: "Raúl Jiménez no tiene nada que envidiarle a Benzema"

Iván Zamorano, Alejandro de la Rosa y Andrés Vaca platicaron durante el podcast “ La pelota al que sabe ” sobre la posibilidad que tiene Raúl Jiménez de jugar en el Real Madrid, a lo que el ex merengue, Zamorano, dijo que el actual jugador de Wolves no tiene nada que envidiarle a Karim Benzema .

Raúl es el mejor jugador mexicano en Europa según Iván Zamorano, además afirmó que en su paso por el Atlético de Madrid a Jiménez no lo valoraron, sumado a no tener la madurez suficiente para estar en un equipo grande, sin embargo el jugador ya no es el mismo de hace tres años.