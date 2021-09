"Este es un incidente que me ha afectado profundamente, pero me gustaría animar a los compañeros a que denuncien todos los abusos raciales a la policía. Juntos debemos mantenernos firmes para librar al juego y a la sociedad en general de este horrible comportamiento. Es importante para mí convertir esta experiencia negativa en algo positivo y, por lo tanto, donaré las 500 libras que se me otorgaron como compensación a una organización benéfica local de West Midlands", dijo el jugador.