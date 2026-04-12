    Futbol

    Driss El Jabli marca golazo de rabona y se mete entre candidatos al Puskás

    Este fin de semana el futbol de Marruecos nos regaló un golazo que le ha dado la vuelta al mundo.

    Por:
    Raúl Martinez
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    Video ¡Qué ya le den el Puskas! El enfermo golazo en el futbol de Marruecos

    Este fin de semana el futbol de Marruecos nos regaló un golazo que le ha dado la vuelta al mundo y que se pone como firme candidato a ganar el premio Puskás.

    Durante el partido entre Maghreb Fez y el Wydad AC, Driss El Jabli le dio el triunfo a su equipo con una espectacular a notación de rabona desde fuera del área.

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    Era el minuto 80 cuando el futbolista del Maghreb Fez le pegó de forma magistral para mandar el esférico al fondo de las redes y así poner el 1-0 en el marcador.

    Este gol de rabona hizo recordar al tanto que marcó Erik Lamela en el 2021 ante el Arsenal que le dio el premio Puskás de aquel año cuando jugaba para el Tottenham

    Así que, el gol de Driss El Jabli se pone como unos de los candidatos para llevarse este galardón.

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