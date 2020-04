Pizarro casi pasa la cuarentena recluido en su carro

En entrevista exclusiva para Contacto Deportivo de TUDN , el ex del Monterrey compartió que, de no ser por su compañero Matías Pellegrini , hubiera pasado momentos más que complicados a su llegada a Miami y ante la contingencia.

“Yo estaba en un hotel, prácticamente me sacaron ya que lo cerraron, mi departamento no estaba listo y le tuve que pedir a un compañero (Pellegrini) que si me podía quedar ahí, era eso o en el carro”, dijo Pizarro.