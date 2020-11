“Hace nada se celebró el 25N y por las mujeres víctimas de la violencia machista no se ha guardado ningún minuto de silencio en los partidos. ¿Por qué tengo que guardar un minuto por un maltratador y no por esas víctimas?”, continuó la jugadora de 24 años, quien agregó un ejemplo: "Soy muy fan de Zidane , pero si sale ahora que es un maltratador, pues te digo, Zidane ya no existe para mí, por mucho que haya hecho por el futbol. Hay que dar ejemplo de otra manera”

"Lo primero, faltar al respeto no creo que lo haya hecho, no hice nada, me senté en el suelo y me callé. Podría haber gritado y romper el minuto, pero he respetado a todo el mundo que quisiera hacerlo”, dijo.