Partidos de hoy miércoles 19 de junio: Horario y dónde ver en vivo la Euro 2024

Tras concluida la primera jornada de la ronda de grupos de la Eurocopa 2024 con los partidos Turquía contra Georgia, donde los turcos se quedaron con el triunfo, y con el encuentro entre Portugal y República Checa el cual los lusos se quedaron con la victoria en los últimos minutos del partido.

En este sexto día de actividad de la Euro arranca la segunda jornada donde regresa a escena Alemania, el anfitrión del torneo, que se enfrenta a Hungría en partido del Grupo A en la Stuttgart Arena.

Este miércoles 19 de junio regresan los tres juegos por día con los enfrentamientos; Alemania vs. Hungría y Escocia vs. Suiza, correspondientes al Grupo A, y Croacia vs. Albania por el Grupo B.

PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 19 DE JUNIO

Croacia vs. Albania

Horario: El partido comenzará en Estados Unidos a las 9:00 am hora del ET, 8:00 CT y 6:00 am del PT; y en México a las 7:00 am del centro.

Dónde ver: Este juego lo puedes disfrutar EN VIVO a través de ViX en Estados Unidos y para México por la señal de IZZI y SKY Sports.





Alemania vs. Hungría

Horario: El partido comenzará en Estados Unidos a las 12:00 am hora del ET, 11:00 CT y 9:00 am del PT; y en México a las 10:00 am del centro.

Dónde ver: Este juego lo puedes disfrutar EN VIVO a través de ViX en Estados Unidos y para México por la señal de IZZI y SKY Sports.





Escocia vs. Suiza

Horario: El partido comenzará en Estados Unidos a las 3:00 pm hora del ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm del PT; y en México a las 1:00 pm del centro.

Dónde ver: Este juego lo puedes disfrutar EN VIVO a través de ViX en Estados Unidos y para México por la señal de IZZI y SKY Sports.