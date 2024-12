Partidos de hoy viernes 6 de diciembre

Hoy viernes 6 de diciembre inicia la actividad deportiva del fin de semana y destacan la Fórmula 1, la Liga de Arabia y la Eredivisie en el calendario.

La máxima categoría del automovilismo mundial, que coronó al holandés Max Verstappen como tetracampeón hace un par de semanas, tendrá las prácticas libres del último Gran Premio de la temporada en Abu Dhabi y podría ser también el último para Sergio 'Checo' Pérez en Red Bull Racing.

Además, en Países Bajos, Chucky Lozano y el PSV entrarán en acción en la Eredivisie cuando enfrenten al Twente en la fecha 15 del campeonato. El atacante mexicano busca minutos luego de la lesión que lo alejó durante varias semans de las canchas.

Finalmente, la Liga de Arabia inicia su fecha 13 la cual arroja varios duelos interesantes. El primero de ellos el Al-Kholood vs. Al-Qadisiya de Julián Quiñones, y el segundo el Al-Ittihad, dónde juega Cristiano Ronaldo, vs. el Al-Nassr, donde milita Karim Benzema.

Horario de las prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi

Horario: Las prácticas libres se llevarán al cabo a las 6:00 am tiempo del centro de México. En Estados Unidos a las 7:00 am ET, a las 6:00 am CT y a las 4:00 am PT.

Horario del juego Al-Kholood vs. Al-Qadisiya de la Liga de Arabia

Horario: El duelo se celebrará a las 8:50 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 9:50 am ET, a las 8:50 am CT y a las 6:50 am PT.

Horario del partido Al-Ittihad vs. Al-Nassr de la Liga de Arabia

Horario: El juego se efectuará a las 11:00 am tiempo del centro de México. A las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT en los Estados Unidos.

Horario del encuentro entre PSV vs. Twente de la Eredivisie

Horario: El enfrentamiento será a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Y en los Estados Unidos a la 2:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.