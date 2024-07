Este viernes 5 de julio se reanuda la actividad en la Eurocopa 2024 con el inicio de los Cuartos de Final , mientras que en la C opa América se disputa la segunda llave de la segunda ronda y en México arranca el Apertura 2024 de la Liga MX .

Y también inicia un nuevo torneo de la Liga MX con los encuentros Puebla vs. Santos; Querétaro vs. Xolos, y J uárez vs. Atlas.