Partidos de hoy viernes 21 de junio: Horario y dónde ver en vivo la Copa América y la Euro 2024

El primer juego del día es el Eslovaquia vs. Ucrania del Grupo E de la Eurocopa, y más tarde, en actividad del Grupo D, Polonia y Austria se verán las caras.

El encuentro más atractivo del día es el Países Bajos vs. Francia , donde Kylian Mbappé reaparecerá con una mascara protectora tras sufrir una fractura de nariz.

El segundo partido de la Copa América 2024 será el Perú vs. Chile para completar la primera jornada del Grupo A tras el debut de Messi y compañía en el Argentina vs. Canadá.

Partidos viernes 21 de junio

Eslovaquia vs. Ucrania, Euro 2024

Polonia vs. Austria, Euro 2024

Países Bajos vs. Francia, Euro 2024

Perú vs. Chile, Copa América 2024

La actividad futbolera seguirá el sábado 22 de junio con los partidos de la Euro 2024: Georgia vs. República Checa, Turquía vs. Portugal y Bélgica vs. Rumania.