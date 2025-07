Partidos de hoy 5 de julio: Siguen los Cuartos de Final del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes cierra este sábado su etapa de Cuartos de Final y cada vez estamos más cerca de conocer al mejor club del mundo, mientras la Euro femenina continúa con la actividad y en la MLS Lionel Messi e Hirving Lozano tendrán protagonismo.

En el evento de la FIFA, el PSG francés enfrentará al Bayern Munich de Alemania en lo quen para muchos es una final adelantada, mientras el Real Madrid hará lo propio con el Borussia Dortmund. Los últimos dos semifinalistas saldrán de la jornada.

Por su parte, en el evento de la UEFA, Gales y Países Bajos se verán las caras, y Francia enfrentará a Inglaterra.

Finalmente, en la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi vuelve a la actividad tras su paso por el Mundial de Clubes enfrentando al Montreal y, además el San Diego FC del mexicano ‘Chucky’ Lozano jugará contra Houston Dynamo.

Partidos de hoy sábado 5 de julio del 2025

Euro Femenina

- Gales vs. Países Bajos - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El partido lo podrás ver en Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Francia vs. Inglaterra - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El partido lo podrás ver en Estados Unidos a través de ViX.

Mundial de Clubes

- PSG vs. Bayern Munich - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El partido lo podrás ver en México y Estados Unidos a través DAZN.

- Real Madrid vs. Borussia Dortmund - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. Sigue la transmisión en vivo en México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos velo por DAZN.

MLS

- Montreal vs. Inter Miami - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT.

- San Diego FC vs. Houston Dynamo - El partido inicia a las 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 pm ET, a las 9:30 pm CT y a las 7:30 pm PT.