Este miércoles 24 de julio se abre la jornada futbolera en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 con el inicio de los partidos de la categoría varonil y sigue la acción del Premundial sub 20 de la Concacaf.

Los partidos que inauguran la actividad olímpica son: Uzbekistán vs. España, Argentina vs. Marruecos, Guinea vs. Nueva Zelanda, Egipto vs. República Dominicana, Irak vs. Ucrania, Japón vs. Paraguay, Francia vs. Estados Unidos, y Mali vs. Israel.

Por la tarde en el torneo juvenil de Concacaf se enfrentan Haití vs. Panamá, y Guatemala vs. México.

Además el encuentro entre las estrellas de la MLS frente a las de la Liga MX en el All-Star Game.

Y para cerrar el día, se enfrenta Xolos vs Necaxa como parte de la jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga MX Femenil.

PARTIDOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024

Uzbekistán vs. España

Horario: miércoles 24 de julio a las 7:00 am del Centro de México, 9:00 am ET, 8:00 am CT y 6:00 am PT de Estados Unidos.

Argentina vs. Marruecos

Horario: miércoles 24 de julio a las 7:00 am del Centro de México, 9:00 am ET, 8:00 am CT y 6:00 am PT de Estados Unidos.

Donde ver: En México podras seguir el juego por TUDN.

Guinea vs. Nueva Zelanda

Horario: miércoles 24 de julio a las 9:00 am del Centro de México, 11:00 am ET, 10:00 am CT y 8:00 am PT de Estados Unidos.

Egipto vs. República Dominicana

Horario: miércoles 24 de julio a las 9:00 am del Centro de México, 11:00 am ET, 10:00 am CT y 8:00 am PT de Estados Unidos.

Irak vs. Ucrania

Horario: miércoles 24 de julio a las 11:00 am del Centro de México, 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT de Estados Unidos.

Japón vs. Paraguay

Horario: miércoles 24 de julio a las 11:00 am del Centro de México, 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT de Estados Unidos.

Donde ver: En México podras seguir el juego por TUDN

Francia vs. Estados Unidos

Horario: miércoles 24 de julio a las 1:00 pm del Centro de México, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT de Estados Unidos.

Donde ver: En México podras seguir el juego por TUDN.

Malí vs. Israel

Horario: miércoles 24 de julio a las 1:00 pm del Centro de México, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT de Estados Unidos.

PARTIDOS DEL PREMUNDIAL SUB 20 CONCACAF

Haití vs. Panamá

Horario: miércoles 24 de julio a las 5:00 pm del Centro de México, 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT de Estados Unidos.

Dónde ver: En México y Estados Unidos puedes disfrutar el partido a través de ViX.

Guatemala vs. México

Horario: miércoles 24 de julio a las 7:00 pm del Centro de México, 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT de Estados Unidos.

Dónde ver: En México y Estados Unidos puedes disfrutar el partido a través de TUDN y ViX.

ALL-STAR GAME MLS VS. LIGA MX

MLS vs. LIGA MX

Horario: miércoles 24 de julio a las 6:00 pm del Centro de México, 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT de Estados Unidos.

PARTIDO DE LA JORNADA 2 DE LIGA MX FEMENIL

Xolos vs. Necaxa

Horario: miércoles 24 de julio a las 9:05 pm del Centro de México, 11:05 pm ET, 10:05 pm CT y 8:05 pm PT de Estados Unidos.