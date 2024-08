Partidos de hoy martes 6 de agosto | Horario y dónde ver Liga MX Femenil y Champions League

Hoy martes 6 de agosto sigue la emoción con los partidos de hoy en la Leagues Cup2024, además de las Semifinales del futbol femenil en Juegos Olímpicos Paris 2024 y la Fecha 4 de la Liga MX Femenil.

En otros frentes, comienza la Tercera Ronda de Clasificación de la UEFA Champions League y también hay partidos tanto en la Europa League como en la Conferencia League.

PARTIDOS DE FUTBOL FEMENIL EN PARIS 2024

Estados Unidos vs. Alemania

Horario: 10:00 am del Centro de México; 12:00 pm ET, 11:00am CT y 9:00am PT en Estados Unidos.



Brasil vs. España

Horario: 1:00 pm del Centro de México; 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT en Estados Unidos.

PARTIDOS DE LA LIGA MX FEMENIL

Toluca vs. Tijuana

Horario: 5:00 pm Centro de México; 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos. En ambos países lo podrás ver por ViX.



Puebla vs. Chivas

Horario: 5:00 pm Centro de México; 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos.



Querétaro vs. América

Horario: 7:06 pm del Centro de México; 9:06 pm ET, 8:06 pm CT y 6:06 pm PT en Estados Unidos.

PARTIDOS DE LA LEAGUES CUP

New England Revolution vs. Nashville

Horario: A las 5:30 pm del Centro de México; 7:30 pm ET, 6:30 pm CT y 4:30 pm PT en Estados Unidos.

PARTIDOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Qarabag vs. Ludogorets

Horario: 10:00 am Centro de México; 12:00 pm ET, 11:00 am CT y 9:00 am PT en Estados Unidos.



Malmö vs. PAOK

Horario: 11:00 am Centro de México; 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT en Estados Unidos.



Midtjylland vs. Ferencváros

Horario: 11:15 am Centro de México; 1:15 pm ET, 12:15 pm CT y 10:15 am PT en Estados Unidos.



Sparta Praga vs. Steaua de Bucarest

Horario: 12:00 pm Centro de México; 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT en Estados Unidos.



Dinamo Kiev vs. Rangers

Horario: 12:00 pm Centro de México; 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT en Estados Unidos.



Lille vs. Fenerbahçe

Horario: 12:30 pm Centro de México; 2:30 pm ET, 1:30 pm CT y 11:30 am PT en Estados Unidos.



Salzburg vs. Twente

Horario: 12:45 pm Centro de México; 2:45 pm ET, 1:45 pm CT y 11:45 am PT en Estados Unidos.

PARTIDOS DE LA EUROPA LEAGUE

Panevėzys vs. Maccabi Tel Aviv

Horario: 10:30 am Centro de México; 12:30 pm ET, 11:30 am CT y 9:30 am PT en Estados Unidos.



Petrocub vs. The New Saints

Horario: 11:00 am Centro de México; 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT en Estados Unidos.

PARTIDOS DE LA CONFERENCE LEAGUE

Noah vs. AEK Atenas

Horario: 10:00 am Centro de México; 12:00 pm ET, 11:00 am CT y 9:00 am PT en Estados Unidos.