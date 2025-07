Partidos de hoy 8 de julio: Semifinal en Mundial de Clubes y sigue la Euro Femenil

En el MetLife Stadium de New Jersey, el Fluminense de Brasil, único club no europeo en las semifinales del torneo, se enfrentará ante el Chelsea en busca de un lugar por el partido por el título.

Partidos de hoy martes 8 julio del 2025

Mundial de Clubes - Fluminense vs. Chelsea - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El partido lo podrás ver en México y Estados Unidos a través de DAZN.

Euro Femenina

- Alemania vs. Dinamarca - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El partido lo podrás ver en Estados Unidos a través de ViX.