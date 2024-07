Partidos de hoy jueves 25 de julio | Horario y dónde ver el futbol de Juegos Olímpicos

Este jueves 25 de julio entra en acción del futbol femenil de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Los partidos que se disputarán en la justa olímpica son: Canadá vs. Nueva Zelanda; Francia vs. Colombia; Alemania vs. Australia; Estados Unidos vs. Zambia; España vs. Japón, y Nigeria vs. Brasil.

Publicidad

PARTIDOS DEL FUTBOL FEMENIL EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024

Canadá vs. Nueva Zelanda

Horario: jueves 25 de julio a las 9:00 am del Centro de México, 11:00 am ET, 10:00 am CT y 8:00 am PT de Estados Unidos.

España vs. Japón

Horario: miércoles 24 de julio a las 9:00 am del Centro de México, 11:00 am ET, 10:00 am CT y 8:00 am PT de Estados Unidos.

Donde ver: En México podrás seguir el juego por TUDN.





Alemania vs. Australia

Horario: jueves 25 de julio a las 11:00 am del Centro de México, 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT de Estados Unidos.

Nigeria vs. Brasil

Horario: miércoles 24 de julio a las 11:00 am del Centro de México, 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT de Estados Unidos.

Donde ver: En México podrás seguir el juego por TUDN.





Estados Unidos vs. Zambia

Horario: miércoles 24 de julio a las 1:00 pm del Centro de México, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT de Estados Unidos.

Francia vs. Colombia

Horario: miércoles 24 de julio a las 1:00 pm del Centro de México, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT de Estados Unidos.

Donde ver: En México podrás seguir el juego por TUDN.