Neymar sale abucheado en nueva derrota del Santos de Brasil
El astro brasileño explota y asegura que no hay ser humano que aguante tal humillación, por lo que se tapa los oídos al salir de la cancha.
Santos de Brasil acumuló otra derrota ante Fluminense y sus aficionados no lo soportan, por lo que abuchearon a Neymar, al momento de abandonar el terreno de juego, situación que le provocó frustración al declarar que no hay ser humano que tolere tal situación.
En imágenes se aprecia como el brasileño salió del campo en medio de abucheos de sus aficionados y se llevó los dedos de sus manos a los oídos, tratando de ´silenciar’ la situación.
Al finalizar el compromiso Neymar puso en su red social X: “Llegó el día en que tengo que explicar una rascada de oreja. Gente sinceramente, ustedes están yendo demasiado lejos y sobrepasando los límites… ¡Es demasiado triste tener que convivir con esto! No hay ser humano que aguante”.
La explicación de Neymar se da cuando intentaba hacer un sombrerito que no le salió, Santos trataba de buscar el empate y los reclamos se incrementaron al final del partido. El seleccionado nacional fue el primero en abandonar el terreno de juego, enojado y dejó el gesto de taparse los oídos al público.
El jugador explicó que solo se rascó los oídos, ahora resulta que ya no puede hacer eso, que se jodan.