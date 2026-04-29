Neymar Neymar y Santos visitaron a San Lorenzo en la jornada tres de la Copa Sudamericana El brasileño señaló que nunca había recibido tanto cariño de una afición fuera de Brasil.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Neymar desata la locura en su visita a San Lorenzo

El Santos de Brasil visitó al San Lorenzo de Almagro de Argentina en la tercera jornada de la Copa Sudamericana, el partido finalizó con marcador de 1-1, pero al final Neymar fue la estrella.

Antes de iniciar el cotejo, el astro brasileño tuvo un gesto importante con los pequeños que lo acompañarían en el protocolo del torneo y su salida al campo, en el video se ve cómo uno de los niños se conmueve al verlo y rompe en llanto, Neymar lo consuela y lo toma de la mano para caminar.

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Al terminar el encuentro, se ven imágenes en el túnel a los vestidores donde dos jugadores de Almagro se le acercan, pero Neymar ya había intercambiado su playera de juego, por lo que se detiene y obsequia sus zapatos, el ganador fue Fabricio López.

Antes de dejar el estadio, el brasileño agradeció la bienvenida y el cariño que le brindaron durante el juego, el video puede observar en las redes sociales del club argentino.

“Hola San Lorenzo fans, gracias por recibirme muy bien, me alegro, fue un grande partido, nunca olvidaré el cariño que vosotros me dieron a mí y a mi gente, besito a todos y nos vemos”.

“Increíble afición, cantó todo el partido y bueno, me recibieron muy bien, nunca había pasado por eso afuera de Brasil y para mí es un gran placer, un honor recibir este cariño”.

Dentro del torneo, Santos es cuarto lugar del Grupo D con solo dos puntos, mientras que San Lorenzo es líder del sector con cinco unidades.