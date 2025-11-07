La Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA dejó dos goleadas de antología en los respectivos partidos de las selecciones de Inglaterra y Brasil, además del importante triunfo de México sobre Costa de Marfil.

Los ingleses no tuvieron piedad ante una débil escuadra de Haití a la que golearon 8-1 para redimirse de la derrota en el debut del torneo. El dominio de los ingleses fue tal que antes del primer minuto de juego ya iban ganando por un gol.

Para los 21 minutos de la primera parte, Inglaterra ya tenía una ventaja de tres goles y todo indicaba que el marcador se seguiría moviendo. En la segunda parte cayeron cinco goles más y el descuento de Haití para maquillar el resultado final.

En otro de los partidos donde hubo feria de goles, Brasil derrotó 4-0 a Indonesia también con un gol de vestidor a lso 3 minutos para sumar su segunda victoria al hilo y dominar el Grupo H junto con Zambia.

RESULTADOS JORNADA 2 FASE DE GRUPOS MUNDIAL SUB-17