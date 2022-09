'Tata' Martino se ausenta de entrenamiento como 'protesta'

"Lo que pasa es que el Tata Martino, a la hora de platicar qué posibilidades tenía de entrenar aquí a puerta cerrada antes de ver a los aficionados o posteriormente, le dijeron que era un entrenamiento totalmente a puerta abierta... Para él era innecesario estar acá porque no le iba a sacar provecho a esta práctica, él lo dijo desde su conferencia número uno 'a mí me gusta entrenar a puerta cerrada... 'Si éste es el 'circo' que están armando ustedes, no quiero ser parte de ese 'circo' y prefiero quedarme a ver a Argentina'", señaló Gibrán Araige en un enlace que dio dentro del programa de TUDN Línea de 4.