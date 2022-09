'Tata' Martino presume recambio generacional y estilo de juego como aportes en el Tri

"Lo fundamental tiene que ver con el recambio, a nosotros nos tocó, si uno ve la lista de Rusia casi no queda nadie, Jorge Sánchez, (César) Montes, (Johan) Vázquez, ( Gerardo) Arteaga, Carlos Rodríguez, (Sebtasián) Córdova, (Luis) Chávez, (Érick) Sánchez, (Eduardo) Aguirre, 'Piojo' (Alvarado), (Diego) Lainez, (Alexis) Vega, eso tiene que ver con nosotros… no lo diría, pero me preguntaste y ésa es la selección de México, Estados Unidos y Canadá 2026 porque en la pandemia los Olímpicos demoraron un año y esos chicos se formaron en Selección mayor y eso es un saldo positivo que le encuentro.