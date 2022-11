De México a Ecuador, Imanol Ibarrondo está en el Mundial de Qatar 2022

"Tuvimos un conocimiento, una química de entendernos rápidamente, yo le explicaba desde mi búsqueda aprendida a las patadas, en la experiencia de 30 años, las cosas que hacía y cómo las hacía. Desde toda la biblioteca puesta al servicio dé. Descubrí que la selección quería contar con él y él por cuestiones particulares no pudo. Después de que terminó el partido con Santos, lo invité y él me dijo bueno. Se sumó junto con Iván a trabajar en este tipo de cosas y son cosas que para mí son trascendentes y fundamentales porque me las enseñó la vida", compartió.