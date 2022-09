Gareth Bale: LAFC me puso en el "buen camino" para ir a Qatar con Gales

"Tenemos un plan en L.A. con respecto a lo que estamos haciendo", comentó Bale. "No estamos haciendo demasiadas cosas desde el arranque. Cada jugadro quiere jugar lo máximo posible, pero estamos siendo inteligentes y me estoy preparando para la última parte de la temporada. Ojalá eso me ponga en gran forma para la Copa del Mundo".