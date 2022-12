Fernando Santos revela plática con CR7: “No cuento contigo”

“Ocurrió el día del partido después del almuerzo. No he hablado con Ronaldo antes. La única conversación que tuve con Ronaldo, que le explico las razones de la no titularidad, fue después del almuerzo el día del partido. Tuvimos una conversación en mi oficina. Le dije ‘Cristiano, no cuento contigo para el once, pero creo que serás muy importante para el partido’. Pensé que su entrada en la segunda parte podría resolver el juego. ¿Sí está satisfecho? No, siempre jugó al titular. Es normal. Pero fue una conversación normal, tranquila”, confesó.