Otavio afirma que “Cristiano nunca quiso irse” y dice que “es un ejemplo”

"Nunca dijo nada, porque nunca quiso irse. Al contrario. Siempre nos ha ayudado jugando o no jugando. Es un ejemplo. Nuestro capitán. La selección está con él. Nuestra fuerza es que estamos todos unidos. El ambiente siempre fue todo normal. Nunca nadie vio una discusión ni nada parecido", aseguró el centrocampista del Porto, que apuntó que "es normal" que un jugador esté "enfadado cuando no juega, pero no sólo es Cristiano, sino todos".