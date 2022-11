Szcezesny se rinde ante Guillermo Ochoa: "Es un auténtico genio”

"Me parece que muchísimas veces que los favoritos no acaban ganando. No veo un desequilibrio tan grande con la Selección Mexicana, nos sentimos igual de importantes, los respetamos profundamente y creemos firmemente en nuestra selección. Ya tenemos el once, mis jugadores lo saben, yo sé quién va a saltar al campo y ustedes verán los tipos de jugadores que han cambiado, el once resuelve esta situaciones. Reaccionamos ante los cambios", mencionó el entrenador.