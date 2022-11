‘Tata’ Martino y la derrota de Argentina: “Fue una sorpresa muy grande”

“Fueron cuatro años de diferentes momentos, pero recordando los sufrimientos, lo que no se está de buena manera, lo que se sufre para llegar a una Copa del Mundo, solo falta recordar los equipos importantes que no están, que jueguen con responsabilidad y a la vez disfruten de la posibilidad de jugar un Mundial que no es para cualquiera”, sentenció ‘Tata’ Martino.