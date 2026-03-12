Mundial 2026 Selección de Irán rompe el silencio y responde a Trump sobre el Mundial 2026 El conjunto persa sale en alusión a las últimas declaraciones de Donald Trump

Video Donald Trump reconsidera participación de Irán en el Mundial 2026

La Selección de Irán respondió al mensaje de Donald Trump en referencia a su posible presencia en la Copa Mundial de la FIFA 26.

El conjunto persa se pronunció en redes sociales, todo en referencia a los dichos del presidente de Estados Unidos sobre el conflicto que podría representar, a sus ojos, que Irán asista a la justa mundialista en el país norteamericano.

PUBLICIDAD

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad. Gracias por su atención a este asunto”, señaló Trump.

Al respecto, por medio de redes sociales, la escuadra iraní escribió el siguiente mensaje:

"Nadie puede sacar a la Selección de Irán de la Copa del Mundo. Más bien, el país que debería ser eliminado es el que lleva el título de 'anfitrión', pero que no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan”, se leyó en el mensaje.

El ministro de deportes de Irán Ahmad Donyamali había anticipado que el conjunto asiático no iba a participar en el Mundial 2026.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jameneí), no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados.