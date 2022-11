Gerrard ve a Inglaterra entre los cuatro favoritos a ser campeón en Qatar 2022

“Creo que Inglaterra es uno de los cuatro o cinco equipos que pueden ganar esta Copa del Mundo. No es una falsa creencia, ni una esperanza. He visto a este equipo evolucionar y acrecentar la experiencia con respecto a los torneos anteriores”, comentó el exfutbolista que disputó 114 partidos con Inglaterra con un saldo de 21 goles, pero no levantó ningún título.