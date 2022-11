Keylor Navas: "Desearía que Sergio Ramos fuera costarricense para jugar en Qatar 2022"

"Me sorprendió que Ramos no estuviera en la lista (de la Furia Roja) . Está en un excelente nivel, yo desearía que fuera costarricense (para jugar Qatar 2022). Es verdad que tuvo un tiempo pachuchillo (alicaído), pero el Sergio Ramos de toda la vida está de vuelta. Yo le veo al 100 por ciento, jugando a un gran nivel y es una lástima que no pueda estar en el Mundial", mencionó en una entrevista para Radio MARCA.