Emiliano 'Dibu' Martínez intenta matizar palabras sobre duelo ante México en Qatar 2022

"Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita; nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabes si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido", apuntó para olé.