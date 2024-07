Archundia indicó que habló con las altas esferas del arbitraje mundial como lo son Pierluigi Collina, Massimo Busacca y Nicola Rizzoli , quienes fueron sus compañeros cuando fungía como árbitro en activo, y habló de la posibilidad de que no sea uno, sino dos los árbitros centrales para la próxima Copa del Mundo de la FIFA .

“Creo que el arbitraje mexicano tiene la capacidad no solamente para dos, sino para más, pero con que coloquemos a dos nos vamos a dar por satisfechos en el trabajo, más gente en el VAR porque va a haber más árbitros”, reveló Armando Archundia en charla para TUDN.

Los cambios que tendrá el arbitraje en el nuevo torneo de Liga MX

“Cuando viene un tiro hacia la portería y el defensor es el jugador último; no está el portero, el portero está vencido. Él está en posición natural y el balón le pega en la mano, todo mundo va a decir: ‘es mano’.

“Pero cuando empezamos a buscar de que si es involuntario o no, ahí causamos muy controversia, entonces esas manos lo que va a determinar la FIFA y lo que dijeron en la regla es que tiene que ser sancionada.

“¿Cuál es la diferencia? Que como es una mano involuntaria solamente sancionaremos el tiro penal y ya no se expulsará al jugador, le mostrará solamente la tarjeta amarilla. Eso es lo que cambia en la regla, las manos voluntarias o involuntarias del defensor.

“Hoy ya lo permite la regla, que sea hacia adelante a partir del centro, que esté tocando el manchón, ya no necesita estar en el centro para poder jugar. Creo que es una modificación importante dentro de la regla.

“Y la otra rectifica o ratifica o la deja al libre albedrío, que los jugadores son responsables del tamaño de sus espinilleras; es decir, si utiliza boletos del metro o utiliza cartones, es su problema, ya no el del árbitro, pero eso sí; tiene que estar en un grado de seguridad que él mismo se sienta consciente. Porque algunos te van a decir: ‘ah, mire cómo me rayó’. Sí, pero si tienes una espinillera normal, no te hubiera pasado”, remató Armando Archundia a TUDN.