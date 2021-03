Morata sobre CR7 y el Madrid: “En la vida puede pasar cualquier cosa”

Álvaro Morata , delantero español del Juventus , entiende la frustración de su compañero Cristiano Ronald o por la mala temporada que están protagonizando, pero deseó su continuidad en el club italiano antes de un posible regreso al Real Madrid , al que recomendó que no elija entre Erling Haaland y Kylian Mbappé , y fiche a los dos.

"Como no soy el presidente del Madrid, para mi equipo ficharía a los dos. Son diferentes, Haaland es más delantero centro y Mbappé lo tiene todo para dominar el fútbol en los próximos años. Da gusto verles jugar y son el futuro del fútbol", afirmó en rueda de prensa.

"Podíamos estar más felices porque ha sido un año complicado que por pequeños detalles la mayoría de nuestros objetivos los hemos perdido o han quedado difíciles. A Cristiano le veo bien, aunque es cierto que cuando estas acostumbrado a ganar Champions, no llegar a cuartos es difícil, pero hay que mirar los objetivos que tenemos por delante porque todavía no ha acabado la temporada", manifestó.

Morata reconoció que no ha hablado del futuro con Cristiano. "No tengo ni idea, no hablo con él de fútbol la verdad, solo al preparar los partidos y adaptarme a sus movimientos".