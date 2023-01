Wayne Rooney: "No hay manera de D.C. United sea último otra vez"

En el inicio de su primera temporada completa como entrenador en jefe de D.C. United, Wayne Rooney quiso ser absolutamente claro con su plantel. "No hay manera de que finalice en el fondo de esta liga otra vez. No hay manera", expresó en video con imágenes del detrás de escena que el club compartió a través de sus canales oficiales. "He estado en este deporte durante mucho tiempo, y eso duele. Cuando miras la tabla y estás en el fondo, duele".