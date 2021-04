Víctor Vázquez: "Va a ser muy fácil jugar con Chicharito"

"Ahora tengo 34 y busco un gran proyecto, algo importante y que me importe. Cuando Greg me contó que venía a L.A. me pareció fantástico. Quise unirme al proyecto", comentó. "He estado aquí por 5 o 6 días, no hemos tenido mucho tiempo para hablar todavía. Estaré listo para lo que Greg necesite. Si quiere que sea titular en la mayoría de partidos, seré titular. Si quiere que comience desde el banco, también estará bien. Estoy aquí para ayudar al equipo. Para que L.A. regrese donde debe estar. Porque en los dos últimos años a este club las cosas no le salieron tan bien".