Todo o nada en duelos de Conferencia Oeste y Chicharito ante HH por localía en Playoffs

Houston Dynamo vs LA Galaxy

Chicharito y compañía son cuartos y realmente es difícil que puedan bajar a Dallas del tercer peldaño. Pero no pueden confiarse ya que de no ganar podrían perder su lugar y caer hasta el sexto lugar si la combinación de resultados no les favorece. Lo que significaría que no jugarían de local en su regreso a Playoffs. Su juego es de visita ante el Dynamo de Héctor Herrera que recién volvió de una lesión y que no tiene opción alguna de clasificar.