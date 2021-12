¿Será la MLS Cup la gran despedida de Diego Valeri de Portland?

Valeri no quiere llamar la atención a horas de la final. “No tengo dudas de que seguiré jugando, me siento muy bien”, expresó el jueves. “¿Aquí? No se si será aquí. Creo que eso será un poco difícil. Pero más allá de eso, me siento bien. Quiero seguir disfrutando de esta profesión, que es un privilegio”.