Costa Rica quiere ganar un lugar en el Mundial y respeto para Concacaf

Los jugadores convocados para lucir la histórica camiseta roja tienen una oportunidad única para llevar a Costa Rica a una tercera Copa del Mundo consecutiva. Y es un verdadero privilegio lucir esos colores. También es una enorme responsabilidad. Aprendí esto desde el primer día, cuando un ex compañero y buen amigo como Álvaro Saborío -el exdelantero de Real Salt Lake, me dijo: "Esta no es una camiseta para cualquiera, así que si no estás listo para defender estos colores, por favor dale la oportunidad a alguien que esté dispuesto a morir por este país".