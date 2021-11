Protagonistas: ¿Quiénes brillarán en el Decision Day de 2021?

Con 23 años, el argentino está firmando su mejor temporada en MLS y en toda su carrera profesional. 'Taty' llega a la última jornada de la temporada regular de la MLS como líder de la carrera por el Botín de Oro de la MLS. El atacante fue consistente como anotador en toda la temporada de New York City FC, que ya consiguió su pase a los Playoffs en la Conferencia Este, especialmente en estas últimas semanas. Castellanos marcó dos tantos el sábado frente a Inter Miami CF en la victoria 3-1, fue el autor del único tanto del triunfo 1-0 ante Chicago Fire FC y marcó en dos ocasiones en la goleada por 6-0 sobre D.C. United del 23 de octubre. El núnero 11 de New York City FC cuenta con 18 goles en este momento, cifra que espera aumentar en el partido del domingo (3:30 pm ET, ESPN+) en el Yankee Stadium.