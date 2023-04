¿Por qué el estadio de LA Galaxy es 'tabú' para el todopoderoso LAFC?

- 31 de marzo de 2018: LA Galaxy 4 vs LAFC 3

- 24 de agosto de 2018: LA Galaxy 1 vs LAFC 1

- 19 de julio de 2019: LA Galaxy 3 vs LAFC 2

- 6 de septiembre de 2020: LA Galaxy 3 vs LAFC 0

- 8 de mayo de 2021: LA Galaxy 2 vs LAFC 1

- 3 de octubre de 2021: LA Galaxy 1 vs LAFC 1

- 9 de abril de 2022: LA Galaxy 2 vs LAFC 1

- 25 de mayo de 2022: LA Galaxy 3 vs LAFC 1 (Copa Abierta de Estados Unidos)