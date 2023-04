El Tráfico: "Vivir y Morir en Los Ángeles" para LA Galaxy y LAFC

"To Live and Die in L.A." (conocida en Latinoamérica como "Vivir y Morir en Los Ángeles") es el título de la oscura y enigmática cinta que la gente del Galaxy no quiere que sea proyectada en el Dignity Health Sports Park. Con su afición dividida (parte de las barras organizadas siguen dando la espalda a una directiva muy cuestionada) y con un equipo que no ha ganado en los seis partidos disputados en la temporada 2023, los G's no quiere protagonizar en su casa una función con el peor de los finales.