Obed Vargas y la emotiva celebración con su papá tras triunfo de Seattle

“Esto me hace recordar cuando me llevaba todos los días a los entrenamientos y me decía: ‘un día de estos vas a jugar partidos grandes’…y hoy fue una de esas noches. Estoy muy orgulloso de todo el equipo porque creímos todo el partido que íbamos a ganar y lo logramos. Ahora vamos por más”, dijo Obed al final del juego.

“ Representar a México es un orgullo. La primera vez que me puse la camisa una sonrisa (se me dibujó) en la cara. Le mandé una foto a mi familia y ellos mismos pueden ver que se me ve diferente cuando porto la camisa de México, se me ve la sonrisa, el orgullo, me siento en casa y estoy muy feliz de estar acá”, declaró Obed en aquel momento.