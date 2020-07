"No me arrepiento de ser el entrenador de estos jugadores", dijo Diego Alonso tras la eliminación

"Estos cinco partidos han sido injustos con nosotros. Hemos obtenido mucho menos de lo que merecemos", expresó el entrenador Diego Alonso tras la derrota 1-0 ante New York City FC del lunes por la mañana. "Siento que quizás en el partido de hoy no jugamos tan bien como en el partido ante Philadelphia. El equipo merece más y tiene poco. Lo que nos queda es seguir insistiendo, trabajando. No me arrepiento de ser el entrenador de estos jugadores. Estoy más con ellos ahora que nunca. De esto vamos a salir juntos, estoy convencido. Sigo creyendo en ellos, confiando en ellos. Esperamos mejorar en las próximas semanas para que el fútbol nos de la recompensa que merecemos".