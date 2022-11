MLS: San Diego y Las Vegas en "discusiones activas" para la expansión

El año próximo, St. Louis CITY SC ingresará a la MLS como el equipo 29 de la liga. De acuerdo con el Comisionado, se hicieron 60.000 depósitos para ser abonado de temporada en el CITYPARK, el estadio del equipo en expansión. "Creo que eso habla bien de estado actual del fútbol en Norteamérica", comentó Garber. "No existe una gran ciudad en los Estados Unidos o en Canadá donde no puedes tener un exitoso equipo de MLS, o un exitoso equipo profesional, en caso de que no esté en la Major League Soccer. Y eso habla bien de lo que está pasando con el deporte hoy".